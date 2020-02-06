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В Париже около 130 тыс. человек участвуют в акции протеста против пенсионной реформы

В Париже около 130 тыс. человек участвуют в акции протеста против пенс

Около 130 тыс. человек вышли в четверг на улицы Парижа, чтобы принять участие в манифестации против пенсионной реформы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привели в профсоюзе "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), одном из организаторов демонстрации.

Акция протеста началась днем на площади Восточного вокзала в десятом округе Парижа. Затем манифестанты двинулись колонной по улицам города в сторону площади Нации. 

"Своими действиями мы хотим показать властям, что это далеко не последняя наша манифестация", - сказал глава CGT Филипп Мартинез, участник акции. "Мы должны усилить мобилизацию, подключать к акциям еще большее количество манифестантов", - заявил руководитель синдиката.

В связи с демонстрацией префектура полиции Парижа распорядилась запретить проведение акций в этот день на Елисейских полях, в районе Матиньонского дворца, где заседает французское правительство, на площади Трокадеро. Согласно данным парижских властей, во время акции жандармы задержали двух человек, попытавшихся устроить беспорядки.

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