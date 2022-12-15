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В Париже обыскали штаб партии Макрона

В Париже обыскали штаб партии Макрона В офисе партии главы Франции Эмманюэля Макрона в Париже прошли обыски.
Другие страны
15 декабря 2022 г. 09:30
В Париже обыскали штаб партии Макрона

В офисе партии главы Франции Эмманюэля Макрона в Париже прошли обыски.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Жандармы провели обыски в рамках расследования финансирования предвыборной кампании Макрона в 2017 году американской консалтинговой фирмой. Обыски провели по судебному поручению национальной финансовой прокуратуры Парижа. В партии заявили о готовности предоставить любую информацию, которая могла бы быть полезна в этом деле.

В ноябре прокуратура начала расследование в отношении президента - подозревают, что его предвыборная кампания 2017 года незаконно финансировалась американской консалтинговой фирмой McKinsey.

"В первую очередь они намерены расследовать связи между Макроном и McKinsey. Прокуратора проверит, имели ли место в этом деле фаворитизм и незаконное финансирование избирательной кампании", - сообщает телеканал.

Макрон заявил, что узнал о расследовании из СМИ, и добавил, что счета кампании 2017 года уже неоднократно проверялись и что ему никто не писал и не звонил по этому делу.

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Версия на английском языке French police search offices of Macron's party

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