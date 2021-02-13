В Париже обокрали квартиру телеведущей на сумму в €500 тыс.

Преступники обокрали в Париже квартиру, принадлежащую телеведущей и коллекционеру антиквариата Каролин Маржеридон.

Преступники обокрали в Париже квартиру, принадлежащую телеведущей и коллекционеру антиквариата Каролин Маржеридон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу в своей электронной версии газета Le Parisien.

Квартира расположена в семнадцатом округе Парижа. По данным источника, слова которого приводит издание, "инцидент произошел в пятницу между 12:20 и 19:30 по парижскому времени, когда в доме никого не было".

Согласно данным полиции, злоумышленники украли часы, ювелирные украшения, кожаные изделия и деньги. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет не менее 500 тыс евро. По факту кражи со взломом прокуратура Парижа начала расследование.

Отметим, что Маржеридон является ведущей популярной во Франции программы, выходящей ежедневно на телеканале France 2.