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В Париже новозеландского дипломата связали и ограбили у него дома

В Париже новозеландского дипломата связали и ограбили у него дома Двое вооруженных мужчин связали и ограбили новозеландского дипломата у него дома в Париже, а также ударили его по лицу рукояткой пистолета.
Другие страны
16 августа 2024 г. 13:23
В Париже новозеландского дипломата связали и ограбили у него дома

Двое вооруженных мужчин связали и ограбили новозеландского дипломата у него дома в Париже, а также ударили его по лицу рукояткой пистолета.

Как передает Report, об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на источники.

"По нашей информации, в четверг 34-летний новозеландский дипломат стал жертвой ограбления с насилием у себя дома в 7-м округе Парижа... Двое вооруженных мужчин проникли в дом жертвы на проспекте Рапп. Они схватили и связали мужчину, который работает в посольстве Новой Зеландии, и украли у него личные вещи. Ущерб пока не подсчитан. В ходе инцидента мужчина также получил удар рукояткой пистолета по лицу", - сообщает газета в пятницу.

Отмечается, что дипломат не получил серьезных травм. Издание указывает, что правоохранители вскоре прибыли на место с целью перехватить подозреваемых, однако те скрылись на автомобиле с фальшивыми номерными знаками.

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Версия на азербайджанском языке Parisdə Yeni zelandiyalı diplomat qarət edilib

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