​В Париже нашли пропавший на саммите G20 багаж российских журналистов

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Багаж некоторых журналистов "кремлевского пула", пропавший после саммита G20 в турецкой Анталье, нашелся в Париже.

Как передает Report, об этом сообщил российский дипломат.

Как выяснилось, багаж шести российских журналистов действительно по ошибке улетел в Париж, где и был обнаружен после предпринятых розысков.

В настоящее время принимаются меры для возвращения сумок их владельцам.

Ранее сообщалось, что турецкий отель "Макс Рояль Белек", в котором останавливались некоторые делегации лидеров стран G20 на время саммита "двадцатки", потерял багаж российских журналистов.

В понедельник шесть журналистов "кремлевского пула" оставили свои вещи на хранение на ресепшн в пятизвездочном отеле, однако, когда вечером пришли их забирать, сотрудники отеля чемоданов не обнаружили.

После просмотра записи камер видеонаблюдения багаж был опознан пострадавшими. Видеозапись показала, что вещи погрузили в автобус, который, по словам сотрудников отеля, принадлежал делегации Азербайджана. Автобус должен был отвозить багаж для погрузки на самолет, направлявшийся в Париж.