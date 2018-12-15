В Париже нарушено движение транспорта, полиция заняла позиции вблизи Триумфальной арки

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Около 40 станций метро центральной части Парижа, а также несколько станций системы пригородных электричек RER будут закрыты сегодня из-за запланированных масштабных акций протеста "желтых жилетов", ожидается значительное нарушение движения наземного транспорта и экспрессов в столичные аэропорты, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Управление парижского транспорта (RATP) сообщает, что, в частности, будут закрыты станции метро, расположенные на Елисейских полях и в окрестностях, у Эйфелевой башни и рядом с Марсовым полем, в Латинском квартале, у Лувра, Оперы и торговой галереи Лафайет, а также у площади Бастилии. Закрыты также восемь станций линий A, B, C и E пригородных электричек. Ожидается значительное нарушение движения 54-х линий наземного транспорта и специальных экспрессов в аэропорты Шарль де Голль и Орли.

Отметим, что по всей Франции мобилизованы 69 тысяч полицейских для охраны порядка из-за возможных новых протестов "желтых жилетов". В Париже мобилизованы 8 тысяч полицейских. В столице вновь дежурят бронемашины полиции. Полиция уже заняла позиции возле Триумфальной арки.