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В Париже нарушено движение электричек из-за сообщений о человеке с поясом смертника

В Париже нарушено движение электричек из-за сообщений о человеке с поясом смертника Полицейский спецназ провел эвакуацию пассажиров со станции городских электричек RER в Париже после сообщений о человеке с поясом смертника.
Другие страны
18 июля 2024 г. 19:47
В Париже нарушено движение электричек из-за сообщений о человеке с поясом смертника

В Париже полицейский спецназ провел эвакуацию пассажиров со станции городских электричек RER после сообщений о человеке с поясом смертника.

Как передает Report, об этом сообщил интернет-портал Actu-17.

По данным, агрессивного человека с предположительно начиненным взрывчаткой поясом заметили в поезде на станции Nation.

Полиция эвакуировала пассажиров со станции, а вокруг нее был организован периметр безопасности. На место происшествия прибыл полицейский спецназ BRI и взрывотехники.

Однако до сих пор подозреваемого, как и следов его пребывания на станции, обнаружить не удалось.

"На данный момент ничто не подтверждает, что он был вооружен или имел при себе взрывчатку", - заявил изданию источник в правоохранительных органах.

Полицейские склоняются к версии, что за взрывчатку пассажиры приняли гипс на руке у предполагаемого виновника тревоги.

Операция была свернута спустя час, однако, согласно пресс-службе Автономного управления парижского транспорта, до сих пор на линии A городских электричек RER наблюдаются сильные перебои в движении поездов.

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