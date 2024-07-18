В Париже нарушено движение электричек из-за сообщений о человеке с поясом смертника

В Париже полицейский спецназ провел эвакуацию пассажиров со станции городских электричек RER после сообщений о человеке с поясом смертника.
Как передает Report, об этом сообщил интернет-портал Actu-17.
По данным, агрессивного человека с предположительно начиненным взрывчаткой поясом заметили в поезде на станции Nation.
Полиция эвакуировала пассажиров со станции, а вокруг нее был организован периметр безопасности. На место происшествия прибыл полицейский спецназ BRI и взрывотехники.
Однако до сих пор подозреваемого, как и следов его пребывания на станции, обнаружить не удалось.
"На данный момент ничто не подтверждает, что он был вооружен или имел при себе взрывчатку", - заявил изданию источник в правоохранительных органах.
Полицейские склоняются к версии, что за взрывчатку пассажиры приняли гипс на руке у предполагаемого виновника тревоги.
Операция была свернута спустя час, однако, согласно пресс-службе Автономного управления парижского транспорта, до сих пор на линии A городских электричек RER наблюдаются сильные перебои в движении поездов.