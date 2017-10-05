В Париже найдено самодельное взрывное устройство под грузовиком

© REUTERS

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Полицейские Парижа обнаружили под грузовиком цементной компании Lafarge самодельное взрывное устройство, передает Report со ссылкой на агентство AFP.

Устройство представляло собой бутылки с бензином, присоединенные к источнику зажигания.

Находка была обнаружена утром. На данный момент участок вокруг грузовика блокирован, на месте работают специалисты.

Столичная прокуратура уже возбудила уголовное дело.

Это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю. Ранее баллоны с газом были обнаружены рядом с подъездом и в самом подъезде жилого дома, расположенного на юге Парижа. Вокруг баллонов было разлито горючее. Рядом с ними был найден мобильный телефон с оголенными проводами, что, по мнению экспертов, может рассматриваться как взрывное устройство.