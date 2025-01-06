В Париже начался новый процесс над экс-президентом Саркози

Новый судебный процесс над бывшим президентом Франции Николя Саркози начался в Париже.

Новый судебный процесс над бывшим президентом Франции Николя Саркози начался в Париже.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse.

Отмечается, что бывшего главу государства судят по делу о "незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года со стороны тогдашнего лидера Ливии Муаммара Каддафи". Если 69-летнего Саркози признают виновным, ему может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 375 тыс. евро. Помимо экс-президента, по делу проходят еще 12 человек.

Впервые о нарушениях при финансировании кампании Саркози заявил в начале марта 2011 года сын покойного ливийского лидера Сейф аль-Ислам. В интервью телеканалу Euronews он утверждал, что Саркози получал финансовую поддержку от ливийского правительства.

Агентство журналистских расследований Mediapart в 2012 году опубликовало серию материалов, где утверждалось, что Саркози получил от Каддафи на избирательные нужды €50 млн.

Напомним, что в 2024 году Саркози был приговорен к одному году лишения свободы по делу о "торговле влиянием и давлении на следствие". Бывший президент отбывает это наказание по месту жительства.