В Париже началось массовое шествие в честь Международного женского дня

Крупная манифестация в честь Международного женского дня под общим лозунгом "Главные победители" стартовала от площади Италии во французской столице.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в мероприятии принимают участие несколько тысяч человек. Официальных цифр ни со стороны организаторов, ни со стороны МВД пока нет.

Название "Главные победители" представляет собой саркастическую отсылку к заявлению премьер-министра Франции Эдуара Филиппа о том, что проводимая в стране пенсионная реформа будет выгодна прежде всего женщинам. Он, в частности, отмечал, что новая система позволит сократить разницу в пенсиях между мужчинами и женщинами, которая сейчас не в пользу последних. Однако, по мнению феминистических организаций и, например, представителя профсоюза Всеобщая конфедерация труда (CGT) по гендерному равенству Софи Бинэ, на самом деле женщины окажутся "главными проигравшими" в данном процессе.

В голове колонны под проливным дождем участницы несут фиолетовые транспаранты с лозунгами против сексуального насилия и домогательств, а также в поддержку равенства зарплат мужчин и женщин. Кроме того, большая группа феминисток с белыми транспарантами открыто обвиняет государство в бездействии на фоне участившихся случаев так называемого феминицида - убийства, одна из главных причин которого - принадлежность жертвы к женскому полу.