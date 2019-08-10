В Париже началась очередная акция "желтых жилетов"

Очередная акция сторонников движения "желтых жилетов" проходит во французской столице, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Люди в желтых жилетах и других предметах гардероба такого же цвета с утра собирались в районе станции метро Villiers в XVII округе Парижа. Они пили кофе в окрестных кафе и общались друг с другом. В целом обстановка на акции была спокойной, гул толпы изредка прерывали лишь громкие свистки участников акции и слоганы "Мы здесь, Эммануэль Макрон".

В районе выходов из метро и на прилегающих улицах дежурят усиленные наряды полицейского спецназа, фургоны которого также припаркованы неподалеку. Сотрудники полиции избирательно досматривали прохожих, проверяя содержимое их сумок и рюкзаков.

Через некоторое время участники начали движение в сторону кольцевой дороги вокруг Парижа - на сегодня запланировано достаточно длинное шествие. Полиция, идущая во главе колонны, то и дело замедляет ее движение. Столкновений с правоохранителями и беспорядков пока не происходит.