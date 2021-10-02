В Париже началась очередная акция против санитарных пропусков

В Париже двенадцатую субботу подряд проходит массовая акция протеста против санитарных пропусков по коронавирусу, обстановка сохраняется спокойная.

В Париже двенадцатую субботу подряд проходит массовая акция протеста против санитарных пропусков по коронавирусу, обстановка сохраняется спокойная.

Как передает Report, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

С 9 августа санитарные пропуска во Франции обязательны для посещения кафе, ресторанов, крупных торговых центров, а также для поездок на самолетах и в поездах дальнего следования. Документ предполагает прохождение полного цикла вакцинации от CОVID-19, наличие отрицательного теста на коронавирусную инфекцию или подтверждения перенесенного заболевания.

В субботу акция во главе с движением "Желтые жилеты" стартовала с площади Денфер-Рошро в 14-м округе французской столицы. Шествие продлится несколько часов и завершится на площади Нации.

Колонну манифестантов с двух сторон сдерживают кордоны полицейских. Манифестация проходит спокойно, без инцидентов.

Параллельно в Париже проходят еще две акции протеста, одна из которых инициирована лидером движения "Патриоты" Флорианом Филиппо.

Одиннадцатого сентября манифестация в Париже сопровождалось значительными беспорядками и столкновениями с полицией.