В Париже началась очередная акция протеста "желтых жилетов"

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Несколько десятков людей, одетых в желтые жилеты, пришли на проспект Парижа во городе Версаль (департамент Ивелин, столичный регион Иль-де-Франс).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщает телеканал BFMTV.

Обстановка в Париже к этому времени остается спокойной. Несколько десятков протестующих были отмечены в районе Триумфальной арки и Монмартра. Как сообщали в министерстве внутренних дел республики, для охраны правопорядка мобилизованы 4 тыс. полицейских и жандармов, в том числе более 1,2 тыс. - в Париже.

Манифестации "желтых жилетов", протестующих против роста цен и увеличения налогов, проходят во Франции с 17 ноября.