В Париже началась конференция по палестино-израильскому урегулированию

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Международная конференция по палестино-израильскому урегулированию началась в воскресенье в Париже.

Как передает Report, об этом сoобшил РИА Новости.

"Нас сегодня здесь так много, потому что мы осознаем остроту ситуации", — заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, обращаясь к представителям около 70 стран, принимающих участие во встрече.

Министр подчеркнул, что концепция существования двух независимых государств — Палестины и Израиля - находится под реальной угрозой, и ее необходимо сохранить, что лишний раз доказывает принятая в конце декабря Советом Безопасности ООН резолюция 2334, призывающая Израиль прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

По словам Эйро, главные цели конференции: решительно заявить о том, что концепция двух государств является единственно возможным решением по выходу из кризиса, подтвердить готовность международного сообщества внести конкретный вклад в создание условий для организации прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, а также наметить программу действий в этом направлении на ближайшие месяцы.

К участию в международной конференции французские власти приглашали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и председателя Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуда Аббаса, однако Нетаньяху отказался, назвав конференцию "обманом".