В Париже началась конференция по изменению климата

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Париже началась 21-я конференция по изменению климата ООН (COP-21).

Как сообщает Report, информацию об этом распространили зарубежные СМИ.

Согласно информации, на форуме участвуют около 150 глав государств и правительств, в том числе президент США Барак Обама, президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, президент Китая Си Цзинпинь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и др.

В начале форума были сделаны памятные фото мировых лидеров.