В Париже началась акция "желтых жилетов"

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась сегодня в Париже рядом с министерством экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе собора Парижской Богоматери.

Собравшиеся держат флаги Франции и регионов страны, выкрикивают лозунги и поют песни. Один из участников акции держит картонку с надписью "Миллионы для Нотр-Дам де Пари, а как же бедные люди?".

Накануне глава французского МВД Кристоф Кастанер сообщил, что безопасность на манифестациях по всей стране будут обеспечивать 60 тысяч полицейских, и выразил обеспокоенность участием в акциях радикальных элементов, которые неизменно устраивают погромы и потасовки с правоохранителями.

Напомним, что с 17 ноября 2018 года в Париже проводятся акции протеста в связи с подорожанием цен на бензин.