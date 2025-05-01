В Париже на первомайской демонстрации произошла стычка манифестантов с полицией

Столкновения манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации с участием около 100 тыс. человек в Париже, правоохранители применили слезоточивый газ,

Столкновения манифестантов с полицией произошли на первомайской демонстрации с участием около 100 тыс. человек в Париже, правоохранители применили слезоточивый газ,

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, несколько человек, примкнувших к демонстрантам, устроили дебош.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов ответили применением слезоточивого газа.

Отмечается, что хулиганы также разгромили отделение одного из банков. Несколько человек задержаны.

Телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции уточняет, что речь идет о 13 задержанных.

Ранее префект полиции Парижа Лоран Нуньес заявил, что более 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечивают безопасность на столичной первомайской демонстрации.