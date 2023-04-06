В Париже на марше против пенсионной реформы задержали десятки человек

Парижская полиция задержала не менее 20 человек на марше против пенсионной реформы, при этом 3 получили ранения.

Парижская полиция задержала не менее 20 человек на марше против пенсионной реформы, при этом трое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

В числе пострадавших 29-летняя девушка, которая получила удар камнем по голове и была госпитализирована. Также пострадала одна представительница жандармерии.

Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ, а также гранаты с резиновыми поражающими элементами. Несколько таких гранат попали в группу фотографов, освещающих беспорядки, и одна граната взорвалась под ногами корреспондента ТАСС.