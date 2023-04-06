В Париже на марше против пенсионной реформы задержали десятки человек

Парижская полиция задержала не менее 20 человек на марше против пенсионной реформы, при этом трое получили ранения.
Как передает
В числе пострадавших 29-летняя девушка, которая получила удар камнем по голове и была госпитализирована. Также пострадала одна представительница жандармерии.
Сотрудники полиции применяют слезоточивый газ, а также гранаты с резиновыми поражающими элементами. Несколько таких гранат попали в группу фотографов, освещающих беспорядки, и одна граната взорвалась под ногами корреспондента ТАСС.