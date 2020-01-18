В Париже на акции "желтых жилетов" задержали более 30 человек - ФОТО

Полицейские задержали 32 человека на субботней акции движения “желтых жилетов” в Париже.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает префектура столичной полиции.

“В 15.45 (18.45 - бакинское время) сотрудники префектуры полиции задержали 32 человека”, - говорится в сообщении правоохранителей, размещенном в Twitter.

Телеканал BFMTV отмечает, что это были 62-ые выходные, когда “жилеты” выходят на акцию протеста. Правоохранители применили слезоточивый газ для разгона группы радикально настроенных протестующих, которые хотели “оказаться во главе шествия” и кидали в полицейских подручные предметы. Однако в целом демонстрация проходила мирно.