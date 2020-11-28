В Париже на акции протеста начались беспорядки

В Париже проходит массовая манифестация в поддержку свободы СМИ.

В Париже проходит массовая манифестация в поддержку свободы СМИ.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Акция, организованная при поддержке крупнейших профсоюзов Франции, собрала огромное число участников. Площадь Республики, стартовая точка маршрута, полностью заполнена людьми. Колонна растянулась по бульвару Тампль и начала движение к площади Бастилии.

В шествии участвуют представители крупнейших французских медиа - газеты Monde, журнала Paris Match, радиостанции RFI (они несут таблички с названием своих изданий), а также международная организация "Репортеры без границ". Кроме того, к манифестации присоединились адвокаты, пришедшие на акцию в черных мантиях, и некоторые парламентарии. В колонне идут и люди в желтых жилетах.

Отмечается, что многочисленная группа людей в чёрной одежде устроила беспорядки на демонстрации.