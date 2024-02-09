В Париже мужчина напал на полицейского, пытаясь попасть на территорию МВД

Мужчина напал на женщину-полицейского, схватив ее за горло, после того как она преградила ему путь во двор МВД Франции.

Мужчина напал на женщину-полицейского, схватив ее за горло, после того как она преградила ему путь во двор МВД Франции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Нападение на женщину-полицейского произошло в четверг ... около 20.20 у ворот Министерства внутренних дел в 8-м округе Парижа", – сообщает телеканал.

Задержанный, вероятно, страдает психическим расстройством. Женщина-полицейский получила легкие ранения, она была госпитализирована с подозрениями на перелом.

Сообщается, что нападавшего быстро усмирили патрулировавшие сотрудники Управления общественного порядка и уличного движения (DOPC).