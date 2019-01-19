В Париже мобилизованы пять тысяч полицейских в связи с акцией "желтых жилетов"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Пять тысяч полицейских будут мобилизованы, восемь бронетранспортеров жандармерии приведены в готовность в эту субботу в Париже в связи с очередной акцией "желтых жилетов", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Это уже десятая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проводятся акции протеста "желтых жилетов", зачастую сопровождающиеся беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Меры безопасности во французской столице будут примерно такие же, что и 12 января. Всего за акцией будет следить пять тысяч сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, власти планируют разместить в городе восемь бронетранспортеров и мобилизовать 35 членов подразделения быстрого реагирования.