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В Париже мигранты вышли на акцию протеста на стройку олимпийского объекта

В Париже мигранты вышли на акцию протеста на стройку олимпийского объекта Нелегальные мигранты, участвующие в строительстве стадиона на окраине Парижа, который будет принимать состязания Олимпийских игр 2024 года, вышли на акцию протеста.
Другие страны
1 декабря 2023 г. 20:53
В Париже мигранты вышли на акцию протеста на стройку олимпийского объекта

Нелегальные мигранты, участвующие в строительстве стадиона на окраине Парижа, который будет принимать состязания Олимпийских игр 2024 года, вышли на акцию протеста.

Как передает Report, об этом сообщает интернет-портал actu.fr.

Участники манифестации, организованной ассоциациями в поддержку бездомных, зашли на закрытую территорию строящегося объекта и начали выкрикивать лозунги в поддержку нелегалов-строителей. Они требуют легализации работников в стране и предоставления им соответствующих документов. "Не будет документов - не будет Олимпийских игр!" - гласит один из лозунгов.

"Мы полны решимости продолжать борьбу с машиной эксплуатации и не сдаваться перед лицом подрядчиков, которые делают все возможное, чтобы умыть руки", - цитирует портал совместное заявление ассоциаций Gilets Noirs, CSP75, CSP20, CSP Montreuil, Droits Devant.

Эти ассоциации уже организовывали аналогичную акцию протеста 17 октября на территории стройки - после нее документы выдали половине работающих на объекте нелегалов.

Стадион "Арена порт де Ла Шапель" является единственным олимпийским объектом, который строится с нуля в XVIII округе Парижа специально к открытию Олимпийских игр 2024 года. Он должен вмещать до 8 тыс. зрителей на спортивных состязаниях и до 9 тыс. зрителей в концертной конфигурации.

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