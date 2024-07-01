В Париже левые проводят масштабный митинг после первого тура выборов в парламент

Тысячи сторонников коалиции левых партий "Новый народный фронт" организовали митинг на площади Республики в Париже в поддержку своих кандидатов после первого тура досрочных парламентских выборов во Франции.

Тысячи сторонников коалиции левых партий "Новый народный фронт" организовали митинг на площади Республики в Париже в поддержку своих кандидатов после первого тура досрочных парламентских выборов во Франции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Часть манифестантов забрались на монумент в центре площади, откуда размахивали флагами Палестины и ЮАР, а также плакатами "против фашизма" и против "крайне правых". Несколько человек оставили на монументе надписи при помощи баллончика с краской.

"Не позволим "Национальному объединению" победить!", "Париж против фашизма!" - скандировали участники демонстрации. Несмотря на большое число демонстрантов и антиполицейские лозунги толпы, атмосфера на площади была в целом спокойной, и сотрудники полиции, которые в большом количестве дежурят по периметру площади, не вмешивались в ее проведение.

Помимо Парижа, акции левых против потенциальной победы правого "Нацобъединения" во втором туре выборов проходили в некоторых других крупных городах страны, в том числе в Лилле, Нанте, Лионе. По данным газеты Le Figaro, в Нанте и Лионе протестные марши переросли в столкновения с силовиками, которые применяли слезоточивый газ для разгона толпы. Демонстранты перекрывали дороги при помощи импровизированных баррикад и запускали фейерверки, а также бросали различные предметы в сторону полицейских. Тем не менее никаких серьезных столкновений не произошло, и власти не сообщали о задержанных или пострадавших.