О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Париже из-за забастовки сотрудников не работают восемь линий метро

В Париже из-за забастовки сотрудников не работают восемь линий метро Сотрудники компании RATP, управляющей общественным транспортом Парижа и его пригородов, в пятницу проводят масштабную забастовку, закрыто восемь линий метрополитена.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 14:10
В Париже из-за забастовки сотрудников не работают восемь линий метро

Сотрудники компании RATP, управляющей общественным транспортом Парижа и его пригородов, в пятницу проводят масштабную забастовку, закрыто восемь линий метрополитена.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают французские СМИ.

Еще шесть линий метро будут работать только в утренний и вечерний час пик. В полной мере в Париже в пятницу продолжат работу только две линии метрополитена, по которым двигаются поезда в автоматизированном формате.

Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари призвал французов по возможности отказаться от общественного транспорта и перейти на дистанционную работу ввиду забастовки сотрудников общественного транспорта столицы.

"Мы призываем компании максимально перевести сотрудников на удаленный режим", - написал Джебарри в Twitter.

Сотрудники компании RATP проводят забастовку, чтобы выразить недовольство условиями труда, в частности, они требуют повышения заработной платы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi