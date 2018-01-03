В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня — временно закрыта для посетителей из-за сильного ветра, принесенного в столицу ураганом "Элеанор", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 километров в час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.