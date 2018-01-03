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    В Париже из-за непогоды закрыли Эйфелеву башню

    200 тысяч домов во Франции отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Главная парижская достопримечательность — Эйфелева башня —  временно закрыта для посетителей из-за сильного ветра, принесенного в столицу ураганом "Элеанор", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным французской метеорологической службы, из-за сильного ветра, скорость которого местами достигает 140 километров в час, оранжевый уровень опасности был введен в 51 департаменте страны.

    Как сообщила агентству AFP французская экстренная служба Sécurité civile, в нескольких департаментах из-за урагана пострадали в общей сложности 9 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии.

    В национальной компании электроснабжения Enedis ранее сообщили, что 200 тысяч домов были отрезаны от подачи электроэнергии из-за урагана.

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