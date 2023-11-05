В Париже и пригородах зарегистрировали более 250 актов антисемитизма

Более 250 антисемитских действий зафиксировано в Париже и пригородах с начала эскалации израильско-палестинского конфликта.

Более 250 антисемитских действий зафиксировано в Париже и пригородах с начала эскалации израильско-палестинского конфликта.

Как передает Report , об этом заявил префект столичной полиции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

"В столичной агломерации - Париже и департаментах О-де-Сен, Сен-Сен-Дени и Валь-де-Марн мы уже зафиксировали 257 актов антисемитизма с 7 октября. Это очень много, уже больше, чем было зарегистрировано за весь прошлый год", - сказал он.

Префект добавил, что полиция уже задержала "чуть менее 90 человек. По словам Нуньеса, он опасается "роста числа антисемитских действий по мере развития конфликта на Ближнем Востоке".

Он также заявил, что "из-за эскалации палестино-израильского конфликта возрастает террористическая угроза во Франции".