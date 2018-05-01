В Париже готовятся задержать около 200 человек в масках после беспорядков

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Французская полиция в ходе беспорядков на первомайской демонстрации в Париже взяла под контроль около 200 человек, скрывающих лица под масками, предполагается, что они будут задержаны.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как также сообщает телеканал, президент Франции Эммануэль Макрон проинформирован о беспорядках во французской столице. Глава Французской Республики в настоящий момент находится с визитом в Австралии.