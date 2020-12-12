В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек

Масштабные протесты идут уже несколько недель

В Париже в ходе протестов задержаны 24 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Он добавил, что задержанные пытались пронести на акцию протеста запрещенные предметы.

Манифестации в субботу запланированы и в других городах страны. Предыдущие акции протеста, в частности, в Париже сопровождались значительными беспорядками. Хулиганы жгли машины, громили городское имущество.

"Уже 24 задержания в Париже с изъятием инструментов, которым нет места на демонстрации. Спасибо полиции и жандармам, мобилизованным сегодня против хулиганов", - написал министр внутренних дел на своей странице в Twitter.

Масштабные протесты против 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности" идут уже несколько недель.