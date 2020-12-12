О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек

В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек Масштабные протесты идут уже несколько недель
Другие страны
12 декабря 2020 г. 17:53
В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек

В Париже в ходе протестов задержаны 24 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Он добавил, что задержанные пытались пронести на акцию протеста запрещенные предметы.

Манифестации в субботу запланированы и в других городах страны. Предыдущие акции протеста, в частности, в Париже сопровождались значительными беспорядками. Хулиганы жгли машины, громили городское имущество.

"Уже 24 задержания в Париже с изъятием инструментов, которым нет места на демонстрации. Спасибо полиции и жандармам, мобилизованным сегодня против хулиганов", - написал министр внутренних дел на своей странице в Twitter.

Масштабные протесты против 24 статьи законопроекта "О глобальной безопасности" идут уже несколько недель.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Министр образования обратился к родителям 
Министр образования обратился к родителям 
5 декабря 2020 г. 18:03
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
9 декабря 2020 г. 16:05
Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi