В Париже будут приспущены государственные флаги

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В столице Франции Париже в связи с терактом в Ницце будут приспущены государственные флаги. Как сообщает Report со ссылкой на Le Monde, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что флаги в столице будут приспущены в пятницу утром.

Идальго заявила, что разделяет боль тех, кого коснулась трагедия.

"Пока еще рано говорить о мотивах нападавшего, но глубина этой трагедии оживляет в нас ужасные воспоминания 13 ноября", - сказала она, вспомнив серию терактов в Париже.