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    В Париже будут приспущены государственные флаги

    Мэр Парижа: Глубина этой трагедии оживляет в нас ужасные воспоминания 13 ноября

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В  столице Франции Париже в связи с терактом в Ницце будут приспущены государственные флаги. Как сообщает Report со ссылкой на Le Monde, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что  флаги в столице будут приспущены в пятницу утром.

    Идальго заявила, что разделяет боль тех, кого коснулась трагедия. 

    "Пока еще рано говорить о мотивах нападавшего, но глубина этой трагедии оживляет в нас ужасные воспоминания 13 ноября", - сказала она, вспомнив серию терактов в Париже. 

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