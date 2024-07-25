В Париже более 300 бездомных организовали протест в связи с принудительным выселением

Более 300 бездомных, которых французские власти пытались выселить из Парижа перед Олимпийскими играми, организовали стихийный протест возле мэрии XVIII округа, требуя предоставить им жилье.

Более 300 бездомных, которых французские власти пытались выселить из Парижа перед Олимпийскими играми, организовали стихийный протест возле мэрии XVIII округа, требуя предоставить им жилье.

Как передает Report, об этом сообщает гуманитарная ассоциация Utopia 56 в соцсети "X".

"Пока Франция готовится принимать гостей, эти семьи выживают на улицах", - говорится в заявлении ассоциации. Согласно информации, среди участников протестной акции мужчины, женщины и дети.

Отмечается, что первые участники протеста прибыли к окружной мэрии еще во вторник. По данным, большинство участников протеста ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре.

Французские власти на протяжении последнего года массово выселяют за пределы Парижа проживающих на улицах бездомных в связи с подготовкой к Летним Олимпийским играм Париж-2024.