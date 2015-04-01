​В Париже арестовали трех подозреваемых в нападении на редакцию Charlie Hebdo

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Три человека были задержаны в рамках расследования серии терактов в Париже в январе 2015 года, которые начались с нападения на редакцию Charlie Hebdo.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, следователи отмечают, что наибольшего прогресса в поиске подозреваемых удалось добиться, изучая круг именно Кулибали, а не двух других участников январских атак, братьев Куаши, напавших на офис редакции сатирического журнала Charlie Hebdo.

Задержанные связаны с террористом Амеди Кулибали, который 9 января устроил нападение на кошерную лавку, а за день до этого убил полицейского.

Жертвами террористических атак во Франции с 7 по 9 января стали 17 человек. Ранеными остаются 19 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии.