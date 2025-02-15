В Париже 1,5 тыс. зрителей эвакуировали из-за возгорания в театре

Около 1,5 тыс. человек были эвакуированы из здания театра Елисейских полей из-за возгорания в подвальном помещении.

Около 1,5 тыс. человек были эвакуированы из здания театра Елисейских полей из-за возгорания в подвальном помещении.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFMTV.

Тревога была объявлена в 19:45 по местному (22:45 по бакинскому) времени, когда на сцене шла опера "Персей". По предварительным данным, причиной стало возгорание на кухне в подвальном помещении. Все зрители и персонал были вынуждены покинуть расположенное на авеню Монтень здание, пока прибывшие на место пожарные тушили огонь.

В результате происшествия никто не пострадал. Тем, кто оставил в здании свои вещи, пришлось провести несколько часов на улице и в соседних кафе, пока администрация не разрешила им вернуться. Представление было решено отменить.