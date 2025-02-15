О нас

В Париже 1,5 тыс. зрителей эвакуировали из-за возгорания в театре

В Париже 1,5 тыс. зрителей эвакуировали из-за возгорания в театре Около 1,5 тыс. человек были эвакуированы из здания театра Елисейских полей из-за возгорания в подвальном помещении.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 02:44
В Париже 1,5 тыс. зрителей эвакуировали из-за возгорания в театре

Около 1,5 тыс. человек были эвакуированы из здания театра Елисейских полей из-за возгорания в подвальном помещении.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Тревога была объявлена в 19:45 по местному (22:45 по бакинскому) времени, когда на сцене шла опера "Персей". По предварительным данным, причиной стало возгорание на кухне в подвальном помещении. Все зрители и персонал были вынуждены покинуть расположенное на авеню Монтень здание, пока прибывшие на место пожарные тушили огонь.

В результате происшествия никто не пострадал. Тем, кто оставил в здании свои вещи, пришлось провести несколько часов на улице и в соседних кафе, пока администрация не разрешила им вернуться. Представление было решено отменить.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Parisdə teatrda baş verən yanğına görə 1,5 min tamaşaçı təxliyə edilib

Самое читаемое

В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
В Великобритании нашли змей, исчезнувших на островах 300 тыс. лет назад
9 февраля 2025 г. 22:56
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
Суд отклонил необоснованный протест Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:23
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
Зеленский: При ударе по пункту управления в Курской области погибли 20 офицеров
8 февраля 2025 г. 15:20
Продолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
ФотоПродолжилось судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению Рубена Варданяна
10 февраля 2025 г. 21:07
В Азербайджане завтра ожидается снег
В Азербайджане завтра ожидается снег
8 февраля 2025 г. 12:35
В Китае более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня
В Китае более 30 человек пропали без вести из-за схода оползня
8 февраля 2025 г. 14:49
В связи с Годом Конституции и Суверенитета станциям метро будут присвоены новые названия
В связи с "Годом Конституции и Суверенитета" станциям метро будут присвоены новые названия
11 февраля 2025 г. 16:18
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
Завтра начнется выплата пенсий за февраль по Баку, Сумгайыту и Абшерону вместе с надбавками
10 февраля 2025 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi