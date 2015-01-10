​В Париж для помощи полиции будут дополнительно переброшены 500 военных

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Министерство обороны Франции приняло решение дополнительно мобилизовать 500 военнослужащих для обеспечения безопасности в Париже и столичном регионе в целом, говорится в распространенном заявлении французского Генштаба.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в субботу, 10 января, 250 военнослужащих дополнительно мобилизованы в регионе Иль-де-Франс в рамках плана "Вижипират". "Таким образом, сегодня группа из 1100 военных развернута в парижском регионе бок о бок с правоохранительными органами, чтобы обеспечить безопасность наших граждан после захватов заложников в пятницу, 9 января", - говорится в коммюнике.

В Генштабе также сообщили, что в воскресенье, в день проведения Республиканского марша в Париже, это число будет увеличено еще на 250 человек - до 1350 военных в столичном регионе.

"С учетом других крупных городов в воскресенье, 11 января, около 1900 военных будут мобилизованы в рамках плана "Вижипират" на всей национальной территории", - говорится в заявлении.