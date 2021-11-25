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В Парагвае разбился вертолет ВВС, есть погибшие

В Парагвае разбился вертолет ВВС, есть погибшие Вертолет военно-воздушных сил Парагвая разбился во время выполнения тренировочного полета. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба ВВС.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 22:52
В Парагвае разбился вертолет ВВС, есть погибшие

Вертолет военно-воздушных сил Парагвая разбился во время выполнения тренировочного полета.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба ВВС.

Так, в результате крушения погибли трое военнослужащих.

"Управление по связям с общественностью ВВС Парагвая сообщает гражданам и журналистам, что 25 ноября примерно в 08:00 (15:00 - бакинское время) воздушное судно, выполнявшее тренировочный полет, потерпело крушение на территории воздушной базы", - говорится в сообщении.

На борту вертолета находились четверо военнослужащих. Выживший механик был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как критическое.

Причины происшествия пока не установлены.

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Версия на азербайджанском языке Paraqvayda hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, ölənlər var

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