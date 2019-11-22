В Парагвае потерпел крушение военный вертолет - ВИДЕО

Вертолет ВВС Парагвая, работавший с управлением по борьбе с наркотиками SENAD, сегодня днем потерпел крушение в городе Педро-Хуан-Кабальеро на востоке страны, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Вертолет упал на здание склада. Сразу после крушения вертолет и склад загорелись. Местные пожарные запросили помощь коллег из соседней Бразилии.

На борту вертолета находились 10 человек, которые возвращались на базу после выполнения задания. По данным местных СМИ, командиром разбившегося вертолета была Лилиан Москейра - первая женщина-пилот ВВС страны. Как отмечается, никто из находившихся на борту воздушного судна серьезно не пострадал.

"Я говорил с лейтенантом Лилиан Москейрой, которая командовала потерпевшим крушение вертолетом. Она сказала мне, что все (кто находился на борту - ред.) вне опасности. Слава богу, речь идет только о легких травмах", - написал в Twitter президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.