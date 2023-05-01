В Парагвае кандидат от правящей партии лидирует на выборах президента

Действующий президент Парагвая Марио Абдо Бенитес поздравил кандидата от правящей партии "Колорадо" Сантьяго Пенью с победой на выборах главы государства.

Действующий президент Парагвая Марио Абдо Бенитес поздравил кандидата от правящей партии "Колорадо" Сантьяго Пенью с победой на выборах главы государства.

Как сообщает Report , соответствующая публикация размещена на странице в Twitter Бенитеса.

"Мои поздравления народу Парагвая в связи с его активным участием в голосовании и избранному президенту Сантьяго Пенье. Мы вместе приступим к работе над прозрачной и упорядоченной передачей власти, которая укрепит наши институты и демократию", - написал он.

В Парагвае 30 апреля прошли президентские выборы. По итогам подсчета 80% голосов, за Пенью проголосовали 43,61% избирателей, за его основного соперника Эфраина Алегре - 27,62%

Для победы на президентских выборах в Парагвае кандидату достаточно получить относительное большинство голосов. Новый глава государства вступит в должность 15 августа.

В ходе предвыборной кампании Пенья, который занимал пост министра финансов в правительстве экс-президента Орасио Картеса, обещал усилить меры по противодействию преступности и стимулировать создание 500 тыс. рабочих мест. Политик заявлял, что Парагвай должен сохранять дипломатические отношения с Тайванем.