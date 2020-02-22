В Парагвае еще десятки заключенных находятся на свободе - ФОТО - ВИДЕО

Тринадцать из 75 заключенных, сбежавших в середине января из тюрьмы Парагвая, были снова взяты под стражу.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на генпрокурора страны Сандру Киньонес.

Семьдесят пять заключенных, которые входят в крупную бразильскую криминальную группировку PCC, сбежали 19 января из тюрьмы, прорыв тоннель. Побег удался благодаря подкупу и коррупции.

В настоящее время идет расследование в отношении 32 полицейских, работников тюрьмы и службы безопасности, которые могли быть причастны к делу о побеге. Оно должно закончиться к июлю.

Прокуратура опровергла ранее озвученные предположения о том, что ряд заключенных могли выйти через парадную дверь тюрьмы.

По данным ведомства, туннель они построили за 7 дней, а сбежали с помощью него за три часа.