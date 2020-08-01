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В Папуа — Новой Гвинее разбился набитый кокаином самолет

В Папуа — Новой Гвинее разбился набитый кокаином самолет Полиция в Папуа — Новой Гвинее изъяла кокаин на сумму 86 миллионов долларов, который, по их мнению, предназначался для Австралии
Другие страны
1 августа 2020 г. 21:11
В Папуа — Новой Гвинее разбился набитый кокаином самолет

Полиция в Папуа — Новой Гвинее изъяла кокаин на сумму 86 миллионов долларов, который, по их мнению, предназначался для Австралии.

Как передает Report со ссылкой на издание RNZ, комиссар местной полиции Дэвид Мэннинг (David Manning) заявил, что на борту самолета, который потерпел крушение в Папа-Лили возле Порт-Морсби, находилось 750 килограммов кокаина.

Австралийский пилот легкого самолета Cessna 402C был арестован и обвинен в незаконном въезде в страну. В полиции сказали, что он сотрудничал со следствием, и после его ареста было обнаружено 28 пачек с наркотиками.

Отмечается, что это крупнейшая по стоимости конфискованная партия наркотиков в истории страны. Мэннинг рассказал EMTV, что и Папуа — Новая Гвинея, и австралийская полиция продолжают сотрудничать с целью выследить источник наркотиков, а также местных пособников в обеих странах

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