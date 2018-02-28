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    В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Новое сильное землетрясение произошло в центральной части Папуа — Новой Гвинеи, его магнитуда составила 6,0.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

    Подземные толчки зафиксированы в среду в 02.45 по времени UTC (06.45 по бакинскому времени) в 59 километрах к юго-западу от города Тари в центральной части страны.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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