В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Новое сильное землетрясение произошло в центральной части Папуа — Новой Гвинеи, его магнитуда составила 6,0.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в среду в 02.45 по времени UTC (06.45 по бакинскому времени) в 59 километрах к юго-западу от города Тари в центральной части страны.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.