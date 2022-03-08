О нас
Аудио новости

В Папуа - Новой Гвинее произошло извержение вулкана

В Папуа - Новой Гвинее произошло извержение вулкана Мощное извержение вулкана произошло во вторник на острове Манам в Папуа - Новой Гвинее.
Другие страны
8 марта 2022 г. 19:37
В Папуа - Новой Гвинее произошло извержение вулкана

Мощное извержение вулкана произошло во вторник на острове Манам в Папуа - Новой Гвинее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская газета Nikkei.

В настоящий момент японские метеорологи изучают, может ли извержение спровоцировать появление цунами, и способно ли оно охватить территорию Японии.

Вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой до 15 тыс м. Об этом сообщил консультационный совет по вулканическому пеплу в Дарвине (Австралия).

По данным ведомства, после выброса пепла и газа вулканическая деятельность остается незначительной, роста активности не зафиксировано.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 8 Марта
7 марта 2022 г. 21:08
Президент наградил женщин Азербайджана
Президент наградил женщин Азербайджана
7 марта 2022 г. 11:54
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
Позиции азербайджанской армии за сутки подверглись обстрелу более 20 раз
7 марта 2022 г. 10:01
В Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
ФотоВ Нефтчалинском районе Азербайджана смешались воды Каспия и Куры
7 марта 2022 г. 08:37
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания Ветеран войны
Медработникам, проявившим самоотверженность во время Отечественной войны присвоят звания "Ветеран войны"
6 марта 2022 г. 19:45
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
В Габале задержана женщина, подозреваемая в жестоком убийстве молодой девушки
6 марта 2022 г. 18:49
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине
6 марта 2022 г. 17:35
Осуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
ФотоОсуществляется очередная эвакуация азербайджанцев из Киева
6 марта 2022 г. 14:41
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
Звучащий в Шуше азан слышен и в Ханкенди
6 марта 2022 г. 13:01
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
Haber Global подготовил репортаж о восстановительных работах в Шуше и Агдаме
5 марта 2022 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi