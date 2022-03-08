В Папуа - Новой Гвинее произошло извержение вулкана

Мощное извержение вулкана произошло во вторник на острове Манам в Папуа - Новой Гвинее.

Мощное извержение вулкана произошло во вторник на острове Манам в Папуа - Новой Гвинее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская газета Nikkei.

В настоящий момент японские метеорологи изучают, может ли извержение спровоцировать появление цунами, и способно ли оно охватить территорию Японии.

Вулкан выбросил в воздух столб пепла высотой до 15 тыс м. Об этом сообщил консультационный совет по вулканическому пеплу в Дарвине (Австралия).

По данным ведомства, после выброса пепла и газа вулканическая деятельность остается незначительной, роста активности не зафиксировано.