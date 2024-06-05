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В Папуа - Новой Гвинее обнаружили тела 11 погибших в результате оползня

В Папуа - Новой Гвинее обнаружили тела 11 погибших в результате оползня Власти Папуа - Новой Гвинеи рассчитывают получить точные данные о количестве погибших в результате оползня, сошедшего в центральной части страны 24 мая, после извлечения всех тел из-под завалов.
Другие страны
5 июня 2024 г. 09:10
В Папуа - Новой Гвинее обнаружили тела 11 погибших в результате оползня

Власти Папуа - Новой Гвинеи рассчитывают получить точные данные о количестве погибших в результате оползня, сошедшего в центральной части страны 24 мая, после извлечения всех тел из-под завалов.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ, специализированное учреждение ООН).

По словам представителя организации Мохамуда Омера, работающего на месте катастрофы, "фактическое число погибших после схода оползня остается неизвестным". "От правительства Папуа - Новой Гвинеи по-прежнему нет дополнительной информации о количестве жертв", - сказал Омер, отметив, что "по мере обнаружения новых тел картина станет более ясной".

Как отмечают региональные власти, к настоящему моменту на месте схода оползня удалось обнаружить тела 11 погибших, в числе которых двое детей в возрасте 8 и 12 лет. Он также указал, что власти страны не отправляют на место происшествия тяжелую технику, "ожидая результатов геотехнической оценки территории", и дорога к пострадавшим деревням остается завалена камнями и мусором.

Также сообщается, что в Папуа - Новую Гвинею начала прибывать международная помощь, специалисты из Австралии и Новой Зеландии помогают местным жителям сооружать временное жилье, раздают продукты, воду и предметы первой необходимости.

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