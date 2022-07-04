В Папуа - Новой Гвинее начались всеобщие парламентские выборы

Первые избирательные участки открылись в понедельник в Папуа - Новой Гвинее, где стартовали всеобщие выборы.

Первые избирательные участки открылись в понедельник в Папуа - Новой Гвинее, где стартовали всеобщие выборы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, гражданам страны предстоит избрать новый состав однопалатного национального парламента на ближайшие пять лет, на 111 мест в котором претендуют 3 625 кандидатов - представители 25 партий и независимые политики.

Голосование, дата начала которого переносилось дважды, будет продолжаться до 22 июля. Столь продолжительные сроки избирательного процесса объясняются труднодоступностью ряда горных районов и части островов этой страны, расположенной в юго-западной части Тихого океана. Подсчет голосов, который, согласно последним оценкам избиркома, начнется вечером 22 июля, продолжится до 29 июля.

Как отметили в избирательной комиссии страны, 9,9 тыс избирательных участков будут работать с 08:00 до 18:00 по местному времени (с 02:00 до 11:00, бакинское время) по рабочим дням. Для участия в голосовании избирателям необязательно иметь при себе документы: их имена и фамилии должны быть обозначены в списках, а для подтверждения личности будут использоваться отпечатки мизинцев на левой руке.

Мужчины и женщины, прибывшие на избирательные участки, будут дожидаться возможности пройти в кабину для голосования в двух разных очередях. Для оптимизации процесса сбора бюллетеней и подсчета голосов голосование будет проводиться в разных регионах страны по разному расписанию и за разное число дней, что зависит от количества зарегистрированных избирателей. Подводить итоги выборов будут 48 тыс волонтеров и сотрудников избирательной комиссии.

Традиционно в парламент Папуа - Новой Гвинеи проходят представители более десяти партий. После подведения итогов голосования получившие мандаты политические организации начинают переговоры, итогом которых становится формирование нескольких коалиций, одна из которых, получив большинство мест, становится правящей и формирует правительство страны.

Главными фаворитом выборов 2022 года является Партия Пангу ("Партия единой ПНГ"), основанная действующим премьер-министром страны Джеймсом Марапе. Ее конкурентом выступает "Народный национальный конгресс" (ННК), лидером которого является бывший премьер страны Питер О'Нил. По мнению наблюдателей, обе партии могут претендовать на 80-90 мандатов (при условии создания коалиции с другими крупными политическими организациями). Помимо них на значительное присутствие в парламенте страны рассчитывают "Национальный альянс", партии "Люди прежде всего" (People First) и "За перемены" (Party for Change), а также объединенная Партия ресурсов (United Resources Party).