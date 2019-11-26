В Папуа-Новая Гвинея вооруженные люди захватили самолет

Восемь вооруженных людей захватили самолет авиакомпании Tropicair на одном из островов Папуа-Новой Гвинеи и после прибытия на неиспользуемый аэродром скрылись с грузом, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Инцидент произошел на аэродроме в Гасмате, на юге острова Новая Британия, где заправлялся самолет. По данным перевозчика, после захвата воздушного судна злоумышленники вынудили пилота вылететь на неиспользуемый аэродром, пассажиров на борту не было.

"После прибытия на аэродром вооруженные люди украли багаж и груз, который находился на борту самолета, и сбежали", - заявил официальный представитель перевозчика Мэтью Брутналл.

Он добавил, что капитан в результате инцидента не пострадал, самолет повреждений не получил.

Аэропорт, в котором произошел инцидент, находится в труднодоступной части острова, на пути, которым часто пользуются люди, работающие на расположенных рядом лесозаготовках.