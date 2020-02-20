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В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина

​В Панаме задержали подлодку с пятью тоннами кокаина

Национальная воздушно-морская служба Панамы Senan сообщила о задержании в пятницу кустарного погружного судна с экипажем из четырех колумбийцев, которое перевозило пять тонн наркотиков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

“Senan изъяла более пяти тонн наркотиков на погружном судне к северо-востоку от Бокас-дель-Торо. По делу задержаны четыре гражданина Колумбии”, - сообщает служба в Twitter.

Согласно другому сообщению Senan, операции патрулирования и контроля морского траффика в водах Панамы проходят в координации с вооруженными силами Колумбии.

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