В Панаме в результате беспорядков ранены пять человек

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Массовые беспорядки вспыхнули в панамском городе Колон, пять человек получили ранения и порядка 40 были задержаны, сообщает национальная полиция страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Noticias24.

Причиной беспорядков стало недовольство жителей города медленным ходом реализации проекта реконструкции Колона, а также ущербом, который причинен местному бизнесу данными работами.

В ходе беспорядков был разграблен ряд магазинов, сожжена полицейская машина, а среди пятерых раненых четверо — сотрудники полиции.

Власти Панамы в итоге объявили комендантский час в Колоне для несовершеннолетних.