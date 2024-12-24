В Панаме протестующие сожгли портрет Трампа после его слов о принадлежности канала

Участники манифестации в Панаме сожгли флаг США в знак протеста против слов избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.
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"Мы хотим воспользоваться случаем, чтобы выразить категорическое неприятие заявлений правительства США о намерении вновь завладеть нашим каналом. Мы просим правительство, чтобы оно действовало решительнее", - сказал один из организаторов протеста.
Манифестация была созвана, чтобы выразить несогласие с политикой правительства Панамы в социальной сфере, однако ее участники также воспользовались случаем, чтобы осудить заявления Трампа. На видеозаписи видно, как протестующие сжигают американский флаг и портрет избранного президента США.
В воскресенье Трамп в публикации в соцсети Truth Social заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.