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В Панаме протестующие сожгли портрет Трампа после его слов о принадлежности канала

В Панаме протестующие сожгли портрет Трампа после его слов о принадлежности канала Участники манифестации в Панаме сожгли флаг США в знак протеста против слов избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 04:09
В Панаме протестующие сожгли портрет Трампа после его слов о принадлежности канала

Участники манифестации в Панаме сожгли флаг США в знак протеста против слов избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о желании вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, видеозапись опубликовал Единый национальный профсоюз работников строительной и смежных сфер на своей странице в Instagram.

"Мы хотим воспользоваться случаем, чтобы выразить категорическое неприятие заявлений правительства США о намерении вновь завладеть нашим каналом. Мы просим правительство, чтобы оно действовало решительнее", - сказал один из организаторов протеста.

Манифестация была созвана, чтобы выразить несогласие с политикой правительства Панамы в социальной сфере, однако ее участники также воспользовались случаем, чтобы осудить заявления Трампа. На видеозаписи видно, как протестующие сжигают американский флаг и портрет избранного президента США.

В воскресенье Трамп в публикации в соцсети Truth Social заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

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