В Панаме пограничники обнаружили в реке тела 10 мигрантов

По меньшей мере 10 нелегалов утонули в реке при попытке пересечь джунгли Дарьен на юго-востоке Панамы, на границе с Колумбией.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Национальной пограничной службы Панамы.
"Согласно полученной информации, в прибрежном районе округа Каррето обнаружены тела 10 мигрантов, которые утонули в реке под напором воды", - сообщили в ведомстве.
По информации погранслужбы, несмотря на усилия правительства направить поток нелегальных мигрантов через гуманитарный коридор, обеспечивающий большую защиту, транснациональная организованная преступность с помощью местных пособников продолжает использовать нелегальные переходы, подвергая жизни людей серьезному риску.
Указывается, что специально оборудованный переход для мигрантов "ведет в район Каньяс-Бланкас, где имеются специализированные патрули для защиты и оказания гуманитарной помощи".