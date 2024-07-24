В Панаме пограничники обнаружили в реке тела 10 мигрантов

По меньшей мере 10 нелегалов утонули в реке при попытке пересечь джунгли Дарьен на юго-востоке Панамы, на границе с Колумбией.

По меньшей мере 10 нелегалов утонули в реке при попытке пересечь джунгли Дарьен на юго-востоке Панамы, на границе с Колумбией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Национальной пограничной службы Панамы.

"Согласно полученной информации, в прибрежном районе округа Каррето обнаружены тела 10 мигрантов, которые утонули в реке под напором воды", - сообщили в ведомстве.

По информации погранслужбы, несмотря на усилия правительства направить поток нелегальных мигрантов через гуманитарный коридор, обеспечивающий большую защиту, транснациональная организованная преступность с помощью местных пособников продолжает использовать нелегальные переходы, подвергая жизни людей серьезному риску.

Указывается, что специально оборудованный переход для мигрантов "ведет в район Каньяс-Бланкас, где имеются специализированные патрули для защиты и оказания гуманитарной помощи".