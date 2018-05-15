В палестинском Рамаллахе начались беспорядки - ВИДЕО

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Беспорядки начались в формальной столице Палестинской национальной администрации Рамаллахе, протестующие жгут покрышки и кидают камни, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Протестующие собрались у КПП Бейт-Эль на границе с Израилем и подожгли большое количество покрышек. Черные клубы дыма поднимаются в воздух, активисты приносят дополнительные покрышки.

Другие демонстранты кидают камни из пращи в направлении позиций израильских военных, которые отвечают выстрелами и слезоточивым газом.

Близлежащие магазины закрыты, движение автомобилей затруднено. По улицам ездят автомобили с громкоговорителями, транслирующие призывы активнее участвовать в протестах.

Отметим, что накануне в Иерусалиме состоялось открытие посольства США. Наряду с этим сегодня палестинцы отмечают 70-летнюю годовщину Накбы (Катастрофы) - изгнание палестинцев после образования Израиля.

В ходе столкновений палестинцы с армией Израиля погибло уже 61 человек, более 2,7 тысяч пострадало.